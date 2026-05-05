L’Interfilières 2026, Château de Saint Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard

L’Interfilières 2026 30 et 31 mai Château de Saint Jean de Beauregard Essonne

Sur inscription interfilieres.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T05:00:00+02:00

L’événement étudiant le plus attendu de l’Université Paris-Saclay, L’Interfilières, revient pour une nouvelle édition le 30 mai 2026 à Paris-Saclay.

Cette année encore, L’Interfilières promet une expérience mémorable avec 2 scènes musicales, une Fan Zone LDC, ainsi que de nombreuses animations tout au long de la soirée. Vous pourrez également profiter de foodtrucks sur place pour vous restaurer et vous rafraîchir, avec différentes menus disponibles.

Côté programmation, attendez-vous à du très lourd : Gazo, Vladimir Cauchemar, Shad Hottaboy, Basstrick, ainsi que plus de 15 DJ et artistes étudiant·e·s viendront enflammer les scènes.

Les étudiant·e·s de l’Université Paris-Saclay pourront bénéficier de 16€. Prenez vos places rapidement avant qu’elles ne soient épuisées !

Des navettes seront mises en place pour faciliter votre venue depuis le Plateau de Saclay, Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines et Evry. Le parking est gratuit sur place, et un espace camping est disponible : pensez à apporter votre tente pour profiter pleinement de l’événement.

L’Interfilières est ouvert aux extérieurs mais strictement interdit aux mineurs. Une pièce d’identité ou une carte étudiante sera demandée à l’entrée — aucun accès ne sera autorisé sans justificatif, sans possibilité de remboursement.

Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable tout au long de l’événement et de veiller à la sécurité et au respect de chacun·e.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel : interfilieres.fr ou suivez-nous sur Instagram : @interfilieres_upsaclay.

L’Interfilières revient faire des vagues le 30 mai 2026

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Pour ses 5 ans, L’Interfilieres revient le 30 mai (15h–5h) pour une journée & nuit de follie avec tous·te·s les étudiant·e·s. Line-up : Gazo, Vladimir Cauchemar, Shad Hottaboy, Basstrick IF GAZO