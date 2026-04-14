Visite du Domaine de Saint Jean de Beauregard et du Potager Fleuri, Château de Saint-Jean de Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard

Visite du Domaine de Saint Jean de Beauregard et du Potager Fleuri Dimanche 7 juin, 14h00 Château de Saint-Jean de Beauregard Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

A trente minutes à peine au sud de Paris, le Château de Saint-Jean de Beauregard ouvre gratuitement ses portes au public pour les Rendez-vous aux jardins.

Découvrez un véritable jardin des délices où les fleurs et les fruits jouent à cache-cache avec les légumes rares ou oubliés parmi ce jardin haut en couleur.

Cette année, participez à une visite exclusive avec notre chef-jardinier Thomas à 16h, qui vous livrera les secrets du Potager Fleuri de Saint Jean.

Également au programme, les visites guidées de l’intérieur du Château vous permettront de tomber sous le charme d’une décoration mêlant les meubles, les portraits et les souvenirs de famille.

A votre arrivée, pensez également à demander les différents jeux de piste à faire en famille pour une découverte ludique des lieux.

Une belle idée de sortie dans un cadre privilégié.

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Chateau, 91940 Saint-Jean-de-Beauregard, France Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne Île-de-France +33160120001 https://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com Le Château de Saint-Jean de Beauregard est une destination prisée par les amateurs de jardin du monde entier. Invitation à découvrir l’art de vivre au XVIIe siècle, cette propriété familiale a conservé intact son environnement d’époque : château meublé et habité, plus grand pigeonnier d’Ile-de-France, étonnant potager fleuri à la française unique par la diversité et la rareté de ses collections végétales. En Essonne à 30 minutes au sud de Paris près des Ulis. Depuis Paris, A10 ou N118 direction Chartres et Saint-Jean de Beauregard RER B Orsay-Ville puis bus 0603.

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©Chateaudesaintjeandebeauregard