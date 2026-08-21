Artisans d’Art à la ferme de Dumphlun, 5 allée de Dumphlun 58270 Billy-Chevannes, Billy-Chevannes

Informations pratiques

Artisans d’Art à la ferme de Dumphlun 19 et 20 septembre 5 allée de Dumphlun 58270 Billy-Chevannes Nièvre

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la ferme de Dumphlun accueille pendant deux jours une exposition consacrée aux métiers d’art et à la création contemporaine.

Dans les bâtiments et la cour de cette ferme de 1774, protégée au titre des monuments historiques et en cours de restauration, céramistes, verriers, sculpteurs, vanniers, artistes plasticiens et créateurs présentent leurs œuvres et leurs savoir-faire : luminaires en céramique de Clément Boutillon, créations d’Isabelle Nadin, bijoux et objets en verre filé de Thomas et Coline Martin-Creuzot, sculptures monumentales en métal de Franck Mercky, œuvres de TEHEF, vanneries de l’Atelier Goutte d’osier, ainsi que créations en bois, art végétal, laine et savonnerie artisanale.

Une petite exposition permettra également de découvrir les peintures et aquarelles du peintre paysagiste bourguignon André Pierre Martin (1897-1973).

Deux journées pour découvrir des gestes, des matières et des œuvres d’aujourd’hui dans le cadre vivant de la ferme de Dumphlun.

5 allée de Dumphlun 58270 Billy-Chevannes 5 allée de Dumphlun 270 Billy-Chevannes Billy-Chevannes 58270 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0783554605 https://www.chateaudedumphlun.com/ La ferme de Dumphlun, à Billy-Chevannes, forme avec le château un vaste ensemble patrimonial dominant la vallée de l’Andarge. Ses bâtiments, repris et agrandis aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, témoignent de l’histoire agricole du domaine : au XIXᵉ siècle, Dumphlun comptait parmi les principales fermes de la Nièvre, avec 135 hectares de cultures et de prés, et fut aussi un lieu d’innovation agricole.

Inscrite au titre des Monuments historiques en 2021, la ferme fait depuis plusieurs années l’objet d’un important programme de sauvegarde et de restauration, destiné à préserver ses grandes granges, écuries et bâtiments agricoles et à les ouvrir progressivement au public et à de nouveaux usages culturels.

Le projet a notamment été retenu en 2021 par la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, avec le soutien de la Fondation du patrimoine et du Loto du patrimoine. Une première campagne a permis de sauver deux des grandes granges ; la restauration accompagne aujourd’hui la renaissance progressive de ce patrimoine agricole exceptionnel.

Artisans d’art à la ferme de Dumphlun

©Dumphlun