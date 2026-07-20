ARTISTES EN FAIT Vigneux-de-Bretagne
samedi 10 octobre 2026 · Vigneux-de-Bretagne
Informations pratiques
Vigneux-de-Bretagne
ARTISTES EN FAIT
Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Deux jours de découverte, d’échanges et de création artistique.
Cette nouvelle édition sera placée sous le signe de la création, du partage… et de la gourmandise !
La gourmandise sera à l’honneur avec notamment la présence d’un artisan chocolatier qui proposera un atelier
Peinture, bijoux, livres, dessin, illustration, ambigrammes (intermédiaire entre la calligraphie et l’illusion d’optique), maroquinerie et foulards en soie, couture et crochet, création textile… Vous pourrez échanger, apprendre en regardant les artistes à l’ouvrage, et même vous initier à de nombreux arts créatifs. .
Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 11 77
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English :
Two days of discovery, exchange and artistic creation.
L’événement ARTISTES EN FAIT Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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