Informations pratiques

Vigneux-de-Bretagne

ARTISTES EN FAIT

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Deux jours de découverte, d’échanges et de création artistique.

Cette nouvelle édition sera placée sous le signe de la création, du partage… et de la gourmandise !

La gourmandise sera à l’honneur avec notamment la présence d’un artisan chocolatier qui proposera un atelier

Peinture, bijoux, livres, dessin, illustration, ambigrammes (intermédiaire entre la calligraphie et l’illusion d’optique), maroquinerie et foulards en soie, couture et crochet, création textile… Vous pourrez échanger, apprendre en regardant les artistes à l’ouvrage, et même vous initier à de nombreux arts créatifs. .

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 11 77

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English :

Two days of discovery, exchange and artistic creation.

L’événement ARTISTES EN FAIT Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Point d’accueil Sucé sur Erdre