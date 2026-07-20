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AGENDA · Vigneux-de-Bretagne

ARTISTES EN FAIT Vigneux-de-Bretagne

samedi 10 octobre 2026 · Vigneux-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Ville
44360 Vigneux-de-Bretagne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Vigneux-de-Bretagne

ARTISTES EN FAIT

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Deux jours de découverte, d’échanges et de création artistique.
Cette nouvelle édition sera placée sous le signe de la création, du partage… et de la gourmandise !
La gourmandise sera à l’honneur avec notamment la présence d’un artisan chocolatier qui proposera un atelier
Peinture, bijoux, livres, dessin, illustration, ambigrammes (intermédiaire entre la calligraphie et l’illusion d’optique), maroquinerie et foulards en soie, couture et crochet, création textile… Vous pourrez échanger, apprendre en regardant les artistes à l’ouvrage, et même vous initier à de nombreux arts créatifs.   .

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 11 77 

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English :

Two days of discovery, exchange and artistic creation.

L’événement ARTISTES EN FAIT Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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