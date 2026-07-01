Artistes en plein air Espace Étienne Vatelot Eygalières
dimanche 26 juillet 2026 · Espace Étienne Vatelot · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Artistes en plein air
Dimanche 26 juillet 2026 de 10h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Assistez à l’événement Artistes en plein air à Eygalières !Familles
Organisé par l’association Eygalières Terre d’Artistes
Venez découvrir les œuvres des peintres et des plasticiens présents lors de cette journée exceptionnelle.
Ces artistes se livreront à des créations en direct et vous pourrez échanger avec eux et suivre leur travail créatif en temps réel. .
Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 21 01 77 etda@free.fr
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English :
Come along to the ‘Artists in the open air’ event in Eygalières!
L’événement Artistes en plein air Eygalières a été mis à jour le 2026-07-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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