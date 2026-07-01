Artistes en plein air Espace Étienne Vatelot Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Artistes en plein air

Dimanche 26 juillet 2026 de 10h à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Assistez à l’événement Artistes en plein air à Eygalières !Familles

Organisé par l’association Eygalières Terre d’Artistes



Venez découvrir les œuvres des peintres et des plasticiens présents lors de cette journée exceptionnelle.

Ces artistes se livreront à des créations en direct et vous pourrez échanger avec eux et suivre leur travail créatif en temps réel. .

Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 21 01 77 etda@free.fr

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English :

Come along to the ‘Artists in the open air’ event in Eygalières!

L’événement Artistes en plein air Eygalières a été mis à jour le 2026-07-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles