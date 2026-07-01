Soirée jazz manouche au restaurant L’Estagnol Restaurant L’Estagnol Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Soirée jazz manouche au restaurant L’Estagnol

Vendredi 17 juillet 2026 de 19h à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Restaurant L’Estagnol 11 impasse Mas Blanc Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Le restaurant L’Estagnol à Eygalières vous propose une soirée jazz manouche !Amoureux

Braséro, foodtruck et dancefloor vous attendent au restaurant L’Estagnol !

Venez passer une soirée festive et conviviale au son des guitares du groupe Django Vagabonds !



Réservation conseillée .

Restaurant L’Estagnol 11 impasse Mas Blanc Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 36 73

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English :

L’Estagnol restaurant in Eygalières invites you to a gypsy jazz evening!

L’événement Soirée jazz manouche au restaurant L’Estagnol Eygalières a été mis à jour le 2026-07-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles