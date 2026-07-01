Soirée jazz manouche au restaurant L’Estagnol Restaurant L’Estagnol Eygalières
vendredi 17 juillet 2026 · Restaurant L'Estagnol · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Soirée jazz manouche au restaurant L’Estagnol
Vendredi 17 juillet 2026 de 19h à 23h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Restaurant L’Estagnol 11 impasse Mas Blanc Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Le restaurant L’Estagnol à Eygalières vous propose une soirée jazz manouche !Amoureux
Braséro, foodtruck et dancefloor vous attendent au restaurant L’Estagnol !
Venez passer une soirée festive et conviviale au son des guitares du groupe Django Vagabonds !
Réservation conseillée .
Restaurant L’Estagnol 11 impasse Mas Blanc Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 36 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Estagnol restaurant in Eygalières invites you to a gypsy jazz evening!
L’événement Soirée jazz manouche au restaurant L’Estagnol Eygalières a été mis à jour le 2026-07-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Eygalières (Bouches-du-Rhône)
- Sortie nature Découverte d’une ruche Eygalières 22 juillet 2026
- Concert Trio Jacob Espace Étienne Vatelot Eygalières 23 juillet 2026
- Artistes en plein air Espace Étienne Vatelot Eygalières 26 juillet 2026