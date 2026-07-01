Sortie nature Découverte d’une ruche Eygalières
mercredi 22 juillet 2026 · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Sortie nature Découverte d’une ruche
Mercredi 22 juillet 2026 de 9h à 11h30.
Dimanche 9 août 2026 de 9h à 11h30.
Mardi 29 septembre 2026 de 14h à 16h30.
Annulé en cas de mauvais temps. Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-08-09 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-09 2026-09-29
Participez à une sortie nature à la découverte d’une ruche !
Sortie nature Découverte d’une ruche
Avec Aurore Dupont, apicultrice
Aurore nous ouvre ses ruches au cœur des Alpilles pour partager sa passion de la nature et ce monde un peu sacré des abeilles, reines et faux bourdons…
Sur inscription, lieu de RDV communiqué à la réservation .
Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Join us on a nature walk to explore a beehive!
L’événement Sortie nature Découverte d’une ruche Eygalières a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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