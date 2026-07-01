Informations pratiques

Eygalières

Sortie nature Découverte d’une ruche

Mercredi 22 juillet 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 9 août 2026 de 9h à 11h30.

Mardi 29 septembre 2026 de 14h à 16h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-08-09 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-09 2026-09-29

Participez à une sortie nature à la découverte d’une ruche !

Sortie nature Découverte d’une ruche

Avec Aurore Dupont, apicultrice

Aurore nous ouvre ses ruches au cœur des Alpilles pour partager sa passion de la nature et ce monde un peu sacré des abeilles, reines et faux bourdons…

Sur inscription, lieu de RDV communiqué à la réservation .

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Join us on a nature walk to explore a beehive!

L’événement Sortie nature Découverte d’une ruche Eygalières a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles