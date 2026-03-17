Artist’O Parc et marché gourmand

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez découvrir la richesse de notre région avec ses artisans d’art et nos producteurs locaux.

Cette année encore, nous vous proposons de venir découvrir la richesse de note région avec des artisans et producteurs locaux , visites guidées animées par des musiciens interprétant des œuvres classiques dans les différentes pièces du château.

De 18h à 22h: marché et repas gourmands. 5 .

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

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English :

Come and discover the richness of our region with its craftsmen and our local producers.

L’événement Artist’O Parc et marché gourmand Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne