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Exposition scrapbooking Azay-le-Ferron

Exposition scrapbooking Azay-le-Ferron

Exposition scrapbooking Azay-le-Ferron mardi 1 septembre 2026.

Adresse : 2 rue des jardins d'Azay

Ville : 36290 Azay-le-Ferron

Département : Indre

Début : mardi 1 septembre 2026

Fin : mardi 29 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Azay-le-Ferron

Exposition scrapbooking

2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-01
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-01

Exposition par Mme Bonelle.
Exposition par Mme Bonelle.   .

2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97  biliotheque-azayleferron@orange.fr

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English :

The 11 works presented in this exhibition explore questions of gender and the role of women in comics. They offer a fresh, modern and sometimes subversive vision that stimulates the readership.
Available Feminist battle game and Great Women 7-family game

L’événement Exposition scrapbooking Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne

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