Exposition scrapbooking Azay-le-Ferron
Exposition scrapbooking Azay-le-Ferron mardi 1 septembre 2026.
Azay-le-Ferron
Exposition scrapbooking
2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-01
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-01
Exposition par Mme Bonelle.
Exposition par Mme Bonelle. .
2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 biliotheque-azayleferron@orange.fr
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English :
The 11 works presented in this exhibition explore questions of gender and the role of women in comics. They offer a fresh, modern and sometimes subversive vision that stimulates the readership.
Available Feminist battle game and Great Women 7-family game
L’événement Exposition scrapbooking Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne
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