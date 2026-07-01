Visite guidée du château d’Azay-le-Ferron, Château d’Azay-le-Ferron, Azay-le-Ferron

Informations pratiques

Visite guidée du château d’Azay-le-Ferron 19 et 20 septembre Château d’Azay-le-Ferron Indre

Tarifs adulte 5€ et enfants (6 à 17 ans) 2€, parc gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir notre magnifique château en visite guidée uniquement.

Château d’Azay-le-Ferron 31-33 rue Hersent-Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron, France Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire 0254392006 http://www.chateau-azay-le-ferron.com Place fortifiée au Moyen Âge, gravement endommagée pendant la guerre de Cent ans, le château fut remis en état une première fois en 1422. A la fin du XVIe siècle, il est à nouveau restauré et transformé. En 1629, construction d’un bâtiment entre le donjon carré et la tour ronde. Au début du XVIIe siècle, sont élevés sur la gauche de la façade du château, un pavillon et une aile basse. En 1714, construction d’un pavillon à côté du donjon carré, à l’opposé de la tour ronde. Lors de la restauration de 1936, une galerie basse fut construite pour relier le château à l’aile basse du XVIIe siècle. La demeure est entourée d’un parc. Depuis Chateauroux, prendre la D925 en passant par Vendoeuvre, Mézières en Brenne, Paulnay Parking public.

Venez découvrir notre magnifique château en visite guidée uniquement.

©chateau azay le ferron