L’abeille de Brenne

2, La Touche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-19 15:00:00

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Découverte avec Aline et Cyrille du métier d’apiculteur et des étapes de fabrication du miel

Cyrille et Aline, passionnés d’apiculture, ont fondé leur exploitation en 2010, après que Cyrille ait fait de cette passion, une activité professionnelle en 2005. Aujourd’hui, ils gèrent 500 ruches et produisent 20 à 30 tonnes de miel chaque année. Leur travail s’articule autour d’une gestion méticuleuse des ruches, du soin des abeilles, de la récolte du miel et de l’élevage des reines. Chaque miel, qu’il soit d’acacia, de lavande ou de châtaignier, reflète l’environnement et le savoir-faire de l’exploitation. Cyrille et Aline sont un exemple de reconversion réussie, alliant passion, respect des traditions et de l’environnement. .

2, La Touche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 20 28 28 accueil@destination-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unusual visit allowing the discovery of rooms and places of the castle through the corridors and stairs once used by the servants.

L’événement L’abeille de Brenne Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Brenne