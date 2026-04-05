Azay-le-Ferron

Fête champêtre

Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 22:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Soirée avec feu d’artifice …

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré comme d’habitude du terrain situé derrière la salle des fêtes. .

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 21 91

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English :

Evening with fireworks …

L’événement Fête champêtre Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Brenne