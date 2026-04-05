Fête champêtre Azay-le-Ferron
Fête champêtre Azay-le-Ferron samedi 11 juillet 2026.
Azay-le-Ferron
Fête champêtre
Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 22:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Soirée avec feu d’artifice …
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré comme d’habitude du terrain situé derrière la salle des fêtes. .
Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 21 91
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English :
Evening with fireworks …
L’événement Fête champêtre Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Brenne
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