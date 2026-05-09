Azay-le-Ferron

Camp Ados en itinérance

Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 110 – 110 – 165 EUR

110

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-07

Pour les ados de 13 à 17 ans.Familles

Une semaine à pieds, en itinérance dans la vallée de la Creuse, pour découvrir la nature en s’amusant ! 4 nuits, 4 sites différents ! 110 .

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr

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English :

For teens aged 13 to 17.

L’événement Camp Ados en itinérance Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-05-09 par Destination Brenne