Camp Ados en itinérance Azay-le-Ferron
Camp Ados en itinérance Azay-le-Ferron mardi 7 juillet 2026.
Azay-le-Ferron
Camp Ados en itinérance
Azay-le-Ferron Indre
Tarif : 110 – 110 – 165 EUR
110
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-07
Pour les ados de 13 à 17 ans.Familles
Une semaine à pieds, en itinérance dans la vallée de la Creuse, pour découvrir la nature en s’amusant ! 4 nuits, 4 sites différents ! 110 .
Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr
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English :
For teens aged 13 to 17.
L’événement Camp Ados en itinérance Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-05-09 par Destination Brenne
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