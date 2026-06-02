Azay-le-Ferron

Casques à réalité virtuelle à Azay

2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-02

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-07-02

Réservez votre créneau pour découvrir des films avec des casques à réalité virtuelle.

Prêté par la bibliothèque départementale de l’Indre. Venez vivre une expérience unique avec le casque de réalité virtuelle. Pas besoin d’être abonné pour venir s’aventurer dans un autre monde. 6 films à découvrir de 10 min. .

2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 biliotheque-azayleferron@orange.fr

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English :

Reserve your time to discover films with virtual reality headsets.

L’événement Casques à réalité virtuelle à Azay Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne