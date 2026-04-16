Exposition peintures Azay-le-Ferron
Exposition peintures Azay-le-Ferron jeudi 2 juillet 2026.
Azay-le-Ferron
Exposition peintures
2 Rue des jardins Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-02
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-02
Exposition de Mme Brossas.
Exposition de Mme Brossas. .
2 Rue des jardins Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibilotheque-azayleferron@orange.fr
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English :
2 artists from Burkina Fasso.
L’événement Exposition peintures Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne
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