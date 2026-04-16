Azay-le-Ferron

Exposition peintures

2 Rue des jardins Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-02

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-02

Exposition de Mme Brossas.

Exposition de Mme Brossas. .

2 Rue des jardins Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibilotheque-azayleferron@orange.fr

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English :

2 artists from Burkina Fasso.

L’événement Exposition peintures Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne