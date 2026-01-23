ARTOTHEQUE #1 HAUT LES MAINS Champéon

ARTOTHEQUE #1 HAUT LES MAINS

Château du Fresne Champéon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 11:00:00

fin : 2026-02-22 16:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22

L’association Haut les Mains vous invite à sa première exposition artothèque dans le cadre incroyable du Château du Fresne.

Ce temps convivial est l’occasion de découvrir des œuvres d’artistes amateurs et confirmés, de rencontrer celles et ceux qui les créent, mais aussi de profiter du principe de l’artothèque choisir une œuvre et l’emprunter pour une durée de trois mois afin de vivre avec chez soi. L’exposition sera ouverte tout le week-end, ponctuée de moments de rencontre et de partage autour de l’art (visites guidées, conférence, concert…). Curieux, amateurs d’art ou simples visiteurs, vous êtes les bienvenus.

Samedi Ouverture de l’exposition de 15h à 22h

L’oeil des experts Visites guidées de l’exposition par Gijs Stork et Angelo Tromp, propriétaires du Château et experts en art contemporain, pour donner à entendre aux visiteurs les différentes influences aujourd’hui répertoriées et visibles sur le site et l’évolution de la pratique d’expert en art contemporain RDV à 16 h ou à 18h durée 1h

Conférence détendue conférence sur quelques médiums utilisés en peinture par Fredéric Mahé, ancien des Beaux-arts 17 h Durée 30 minutes

Graph dans l’étable toute l’après-midi

Plancha bistronomique par le chef Florian Garnier de Ô Bas du Bourg À partir de 18 h

Dimanche Ouverture de l’exposition de 11h à 16h

Un dimanche au Château thé café expo sur DJ set toute la journée

L ‘œil des experts Visites guidées de l’exposition par Gijs Stork et Angelo Tromp, propriétaires du Château et experts en art contemporain, pour donner à entendre aux visiteurs les différentes influences aujourd’hui répertoriées et visibles sur le site et l’évolution de la pratique d’expert en art contemporain RDV à 11h30 ou à 14h30 durée 1h

Concerts dans l’étable en cours de programmation

Décrochage de l’exposition et récupération des œuvres par les emprunteurs et les artistes de 16h à 18h.

Restauration possible sur place .

Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire hautlesmains.mayenne@gmail.com

English :

The Haut les Mains association invites you to its first artothèque exhibition in the incredible setting of the Château du Fresne.

