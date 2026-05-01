Champéon

LE CHATEAU DES ARTS ENCHANTES

Château du Fresne Champéon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Nouvelle édition du Château des arts enchantés dans le magnifique écrin du XVIème qu’est le Château du Fresne.

Clarinettes, guitares et musiques actuelles vous donnent rendez-vous autour de répertoires 100% féminins.

Dans le cadre du projet pédagogique de l’année Les femmes dans la création

Tout public .

Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73 conservatoire@mayennecommunaute.fr

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English :

Another edition of the Château des arts enchantés in the magnificent 16th-century setting of the Château du Fresne.

L’événement LE CHATEAU DES ARTS ENCHANTES Champéon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Mayenne Co