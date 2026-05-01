LE CHATEAU DES ARTS ENCHANTES Champéon
LE CHATEAU DES ARTS ENCHANTES Champéon dimanche 31 mai 2026.
Champéon
LE CHATEAU DES ARTS ENCHANTES
Château du Fresne Champéon Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Nouvelle édition du Château des arts enchantés dans le magnifique écrin du XVIème qu’est le Château du Fresne.
Clarinettes, guitares et musiques actuelles vous donnent rendez-vous autour de répertoires 100% féminins.
Dans le cadre du projet pédagogique de l’année Les femmes dans la création
Tout public .
Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73 conservatoire@mayennecommunaute.fr
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English :
Another edition of the Château des arts enchantés in the magnificent 16th-century setting of the Château du Fresne.
L’événement LE CHATEAU DES ARTS ENCHANTES Champéon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Mayenne Co