Champéon

LA MARQUISE ET LA DEMANDE EN MARIAGE CIE LES ZIGOMATICKS

Château du Fresne Champéon Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Remontez dans le temps avec une visite théâtrale du château du Fresne de Champéon.

Un spectacle intimiste et à part, avec des déplacements du public dans quelques pièces du château. Des comédiens en costume d’époque, une collation pour clore cette parenthèse entre comédie et découverte d’un patrimoine… Tous les ingrédients pour passer un savoureux moment.

Samedi 27 juin à 10h30, 14h00, 16h00, 18h00 et 20h30

Dimanche 28 juin à 10h30, 14h00, 15h30 et 17h00

Places limitées réservation obligatoire .

Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 12 16 70

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English :

Step back in time with a theatrical tour of Château du Fresne de Champéon.

L’événement LA MARQUISE ET LA DEMANDE EN MARIAGE CIE LES ZIGOMATICKS Champéon a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Mayenne Co