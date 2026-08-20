Artothèque flash, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Artothèque flash Samedi 26 septembre, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

En partenariat avec Les Ateliers de la Gobinière et l’Atelier Photo d’Orvault

Vous avez l’habitude d’emprunter des livres, des revues, des films ou des CD à la médiathèque. Le 26 septembre vous pourrez emprunter un tableau ou une photo encadrée ! Vous voulez faire votre choix en amont ? Tableaux et photos seront exposés à la médiathèque du 12 au 26 septembre.

Samedi 26 septembre · à partir de 10h · Ormédo

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une Artothèque flash pour emprunter des œuvres à la maison