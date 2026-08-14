Artothèque – L’art entre dans nos maisons ! Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 10:00 – 12:30
Gratuit : oui Tableaux et photos seront exposés à la médiathèque Ormédo du 12 au 26 septembre, sur les heures d’ouverture. Tout public
En partenariat avec Les Ateliers de la Gobinière et l’Atelier Photo d’OrvaultVous avez l’habitude d’emprunter des livres, des revues, des films ou des CD à la médiathèque. Le 26 septembre vous pourrez emprunter un tableau ou une photo encadrée ! Tableaux et photos seront exposés à la médiathèque du 12 au 26 septembre. Pour emprunter rien de plus simple si vous êtes adhérent à la médiathèque : vous faites votre choix, on vous emballe la toile ou la photo, on vous remet une fiche de prêt avec quelques conseils de transport et d’accrochage et vous partez avec pour 8 semaines maximum. Une artothèque éphémère réjouissante.Artothèque flash le samedi 26 septembre · à partir de 10h · OrmédoTrois cafés de l’Artothèque seront organisés les samedis 12, 19 et 26 septembre de 10h à 12h. L’occasion de rencontrer peintres et photographes des oeuvres exposées.
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
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