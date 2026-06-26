ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon
ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon samedi 4 juillet 2026.
Alençon
ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Présentation d’une partie des estampes mises à disposition par
le CNAP aux 50 porteurs de projet lauréats en 2026. Attestant
de la vitalité de l’estampe contemporaine, elles réunissent des
figures reconnues et émergentes dont la richesse conceptuelle
associe savoir-faire traditionnels, innovations numériques
et procédés mixtes autour d’une “nature” complexe et
réinventée. .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
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English : ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS
L’événement ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CUA ALENCON
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