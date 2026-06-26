Alençon

ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Présentation d’une partie des estampes mises à disposition par

le CNAP aux 50 porteurs de projet lauréats en 2026. Attestant

de la vitalité de l’estampe contemporaine, elles réunissent des

figures reconnues et émergentes dont la richesse conceptuelle

associe savoir-faire traditionnels, innovations numériques

et procédés mixtes autour d’une “nature” complexe et

réinventée. .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

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English : ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS

L’événement ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CUA ALENCON