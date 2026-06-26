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ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon

ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon samedi 4 juillet 2026.

Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Alençon

ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Présentation d’une partie des estampes mises à disposition par
le CNAP aux 50 porteurs de projet lauréats en 2026. Attestant
de la vitalité de l’estampe contemporaine, elles réunissent des
figures reconnues et émergentes dont la richesse conceptuelle
associe savoir-faire traditionnels, innovations numériques
et procédés mixtes autour d’une “nature” complexe et
réinventée.   .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00 

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English : ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS

L’événement ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CUA ALENCON

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