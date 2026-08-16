ARTOUSTE Castelnau-Magnoac
mardi 15 septembre 2026 · Castelnau-Magnoac
Informations pratiques
Castelnau-Magnoac
ARTOUSTE
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Découverte d’une fromagerie de la Vallée d’Osso
l0h Arrivée à la ferme de Régis Carrère, producteur de fromage dans la Vallée d’Ossau.
Possibilité d’achats à la boutique de la ferme .
Fromages pur brebis
Montée à Artouste
11h30- Arrivée à Fabrèges.
12h00 Accueil au restaurant Le Panoramic situé au sommet.
Déjeuner avec une vue imprenable sur les sommets pyrénéens.
Le Train d’Artouste
13h45- Rendez- vous au quai d’embarquement.
14h00- Départ à bord du célèbre Train d’Artouste, le plus haut train touristique d’Europe.
L’excursion dure environ 3h45 et comprend
55 minutes de trajet aller à travers des paysages spectaculaires.
01h45 de temps l1bre pour découvrir le site, se promener et accéder au Lac d’Anouste.
55 minutes de trajet retour.
.
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 27 70 85 transportsdossat65@gmail.com
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English :
Discovering a Cheese Farm in the Ossau Valley
10:00 a.m. Arrival at Régis Carrère’s farm, a cheese producer in the Ossau Valley.
Opportunity to shop at the farm store.
Pure sheep’s milk cheeses
Ascent to Artouste
11:30 a.m. Arrival in Fabrèges.
12:00 p.m. Welcome at the restaurant Le Panoramic, located at the summit.
Lunch with a breathtaking view of the Pyrenean peaks.
The Artouste Train
1:45 PM Meet at the boarding platform.
2:00 PM Departure aboard the famous Artouste Train, Europe’s highest tourist train.
The excursion lasts approximately 3 hours and 45 minutes and includes:
A 55-minute one-way trip through spectacular scenery.
1 hour and 45 minutes of free time to explore the site, take a walk, and visit Lake Anouste.
A 55-minute return trip.
L’événement ARTOUSTE Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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