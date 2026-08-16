Informations pratiques

Castelnau-Magnoac

ARTOUSTE

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Découverte d’une fromagerie de la Vallée d’Osso

l0h Arrivée à la ferme de Régis Carrère, producteur de fromage dans la Vallée d’Ossau.

Possibilité d’achats à la boutique de la ferme .

Fromages pur brebis

Montée à Artouste

11h30- Arrivée à Fabrèges.

12h00 Accueil au restaurant Le Panoramic situé au sommet.

Déjeuner avec une vue imprenable sur les sommets pyrénéens.

Le Train d’Artouste

13h45- Rendez- vous au quai d’embarquement.

14h00- Départ à bord du célèbre Train d’Artouste, le plus haut train touristique d’Europe.

L’excursion dure environ 3h45 et comprend

55 minutes de trajet aller à travers des paysages spectaculaires.

01h45 de temps l1bre pour découvrir le site, se promener et accéder au Lac d’Anouste.

55 minutes de trajet retour.

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CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 27 70 85 transportsdossat65@gmail.com

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English :

Discovering a Cheese Farm in the Ossau Valley

10:00 a.m. Arrival at Régis Carrère’s farm, a cheese producer in the Ossau Valley.

Opportunity to shop at the farm store.

Pure sheep’s milk cheeses

Ascent to Artouste

11:30 a.m. Arrival in Fabrèges.

12:00 p.m. Welcome at the restaurant Le Panoramic, located at the summit.

Lunch with a breathtaking view of the Pyrenean peaks.

The Artouste Train

1:45 PM Meet at the boarding platform.

2:00 PM Departure aboard the famous Artouste Train, Europe’s highest tourist train.

The excursion lasts approximately 3 hours and 45 minutes and includes:

A 55-minute one-way trip through spectacular scenery.

1 hour and 45 minutes of free time to explore the site, take a walk, and visit Lake Anouste.

A 55-minute return trip.

L’événement ARTOUSTE Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65