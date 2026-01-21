Journée Shopping au Pas de la Case Castelnau-Magnoac
Journée Shopping au Pas de la Case Castelnau-Magnoac samedi 19 septembre 2026.
Journée Shopping au Pas de la Case
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 06:10:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Profitez d’une journée libre au cœur des Pyrénées pour faire le plein de bonnes affaires dans les boutiques andorranes !
Départ de Trie-sur-Baise à 6h10.
Départ de Castelnau-Magnoac à 6h30.
Départ de Lannemezan à 7h00.
En autocar de tourisme Confort et convivialité garantis !
Une pause sera prévue en cours de route pour bien démarrer la journée.
Journée libre au Pas de la Case.
À vous les parfums, vêtements, électronique et produits détaxés !
Restaurants, bars, terrasses profitez de votre temps libre à votre rythme, seul(e), en famille ou entre amis.
Retour prévu à 15h00 Départ du Pas de la Case pour Castelnau-Magnoac.
Réservez vite votre place pour cette escapade shopping à prix malin !
Une belle occasion de faire des économies… tout en prenant un bon bol d’air de montagne !
Tarif dégressif selon le nombre d’inscrits
25 à 29 personnes 42€.
30 à 34 personnes 39€.
35 à 39 personnes 36€.
À partir de 40 personnes 33€.
Le prix comprend
Le trajet aller-retour en autocar de tourisme.
Ne comprend pas repas, achats personnels, dépenses sur place. .
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com
English :
Take advantage of a free day in the heart of the Pyrenees to stock up on bargains in Andorran boutiques!
Departure from Trie-sur-Baise at 6.10am.
Departure from Castelnau-Magnoac at 6.30 am.
Departure from Lannemezan at 7:00 am.
By touring coach? Comfort and conviviality guaranteed!
A break will be provided en route to get the day off to a good start.
Free day at Pas de la Case.
Perfumes, clothes, electronics and duty-free products are yours for the buying!
Restaurants, bars, terraces: enjoy your free time at your own pace, alone, with family or friends.
Return at 3:00 pm ? Departure from Pas de la Case for Castelnau-Magnoac.
Reserve your place now for this smartly-priced shopping getaway!
A great opportunity to save money? and get a breath of fresh mountain air at the same time!
