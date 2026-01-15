Journée à Mauléon-Licharre Immersion au cœur du Pays Basque souletin

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-30 06:15:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Partez pour une journée authentique à la découverte de Mauléon-Licharre et du savoir-faire traditionnel basque. Entre patrimoine historique, gastronomie locale et artisanat emblématique, cette escapade vous plongera au cœur de la Soule.

Départs en autocar

6h15 Trie-sur-Baïse.

6h30 Castelnau-Magnoac.

6h50 Lannemezan.

Visite du château d’Andurain, superbe joyau de la Renaissance basque. Découvrez l’histoire de ce monument emblématique et profitez d’un panorama exceptionnel sur Mauléon-Licharre et la vallée.

Déjeuner gourmand

12h30 Déjeuner typique au Restaurant des Pyrénées, où vous savourerez une cuisine généreuse mettant à l’honneur les spécialités du terroir basque, dans une ambiance conviviale.

Après-midi savoir-faire local

Visite d’une vinaigrerie artisanale, pour découvrir les secrets de fabrication de produits de caractère issus d’un savoir-faire traditionnel.

Puis, immersion dans l’univers des espadrilles avec la visite de la fabrique Don Quichosse, véritable symbole du patrimoine souletin.

Découvrez les étapes de fabrication de cette chaussure emblématique du Pays Basque.

Retour en fin d’après-midi.

Une journée authentique et gourmande, proposée par la SARL Dossat, idéale pour découvrir l’âme du Pays Basque.

Réservez dès maintenant et laissez-vous séduire par la Soule !

Tarifs par personne (prix dégressifs)

Base 20 personnes 88 €.

Base 30 personnes 71 €.

Base 40 personnes 63 €.

Base 50 personnes 58 €. .

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com

English :

Spend an authentic day discovering Mauléon-Licharre and traditional Basque know-how. With its historical heritage, local gastronomy and emblematic crafts, this escapade will plunge you into the heart of Soule.

Coach departures

6h15 ? Trie-sur-Baïse.

6h30 ? Castelnau-Magnoac.

6h50 ? Lannemezan.

Visit Château d’Andurain, a superb jewel of the Basque Renaissance. Discover the history of this emblematic monument and enjoy an exceptional panorama of Mauléon-Licharre and the valley.

Gourmet lunch:

12h30 ? Typical lunch at the Restaurant des Pyrénées, where you can enjoy generous cuisine featuring Basque specialties in a convivial atmosphere.

Afternoon of local know-how

Visit an artisanal vinegar factory, to discover the secrets behind the production of characterful products based on traditional know-how.

Then, immerse yourself in the world of espadrilles with a visit to the Don Quichosse factory, a veritable symbol of Souletin heritage.

Find out how this emblematic Basque footwear is made.

Return late afternoon.

An authentic, gourmet day out, proposed by SARL Dossat, ideal for discovering the soul of the Basque Country.

Book now and let yourself be seduced by Soule!

