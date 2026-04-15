Atelier découverte de Breathwork CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

Castelnau-Magnoac

Atelier découverte de Breathwork

CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Atelier autour du souffle et de la respiration, sur réservation au 06 99 27 98 05.

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CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie association@denoustetemps.fr

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English :

Workshop on breath and breathing, by reservation on 06 99 27 98 05.

L’événement Atelier découverte de Breathwork Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65