Soirée jeux de société CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

Castelnau-Magnoac

Soirée jeux de société

CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Jeux de société.

Repas sur réservation, buvette sur place.

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CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 34 18 27 association@denoustetemps.fr

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English :

Board games.

Meals on reservation, refreshments on site.

L’événement Soirée jeux de société Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65