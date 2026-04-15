Soirée jeux de société CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac
Soirée jeux de société CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac samedi 27 juin 2026.
Castelnau-Magnoac
Soirée jeux de société
CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 00:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Jeux de société.
Repas sur réservation, buvette sur place.
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CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 34 18 27 association@denoustetemps.fr
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English :
Board games.
Meals on reservation, refreshments on site.
L’événement Soirée jeux de société Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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