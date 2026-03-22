Castelnau-Magnoac

Fête de la musique

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Chants polyphoniques Espilidas et conte musical avec la médiathéque.

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CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie lagarouste65@gmail.com

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English :

Espilidas polyphonic singing and musical storytelling with the médiathéque.

L’événement Fête de la musique Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65