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Fête de la musique Castelnau-Magnoac

Fête de la musique Castelnau-Magnoac samedi 20 juin 2026.

Adresse : CASTELNAU-MAGNOAC

Ville : 65230 Castelnau-Magnoac

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Castelnau-Magnoac

Fête de la musique

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Chants polyphoniques Espilidas et conte musical avec la médiathéque.
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CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie   lagarouste65@gmail.com

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English :

Espilidas polyphonic singing and musical storytelling with the médiathéque.

L’événement Fête de la musique Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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