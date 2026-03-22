Fête de la musique Castelnau-Magnoac
Fête de la musique Castelnau-Magnoac samedi 20 juin 2026.
Castelnau-Magnoac
Fête de la musique
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Chants polyphoniques Espilidas et conte musical avec la médiathéque.
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CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie lagarouste65@gmail.com
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English :
Espilidas polyphonic singing and musical storytelling with the médiathéque.
L’événement Fête de la musique Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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