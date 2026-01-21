Entre culture et shopping St Jean de Luz Castelnau-Magnoac
Journée à Saint-Jean-de-Luz Détente et découverte sur la côte basque.
Offrez-vous une escapade iodée à Saint-Jean-de-Luz, entre mer, patrimoine et art de vivre basque. Une journée placée sous le signe de la détente, de la découverte et de la liberté.
Départs en autocar
7h00 Trie-sur-Baïse.
7h15 Castelnau-Magnoac.
7h40 Lannemezan.
Embarquement pour une visite en bateau de la baie de Saint-Jean-de-Luz.
Admirez depuis la mer les paysages authentiques de la côte basque, les criques, le port et les façades typiques de la baie de Saint-Jean-de-Luz.
Déjeuner gourmand
12h30 Déjeuner au restaurant dans une ambiance conviviale, pour savourer une cuisine locale aux accents du Pays Basque.
Après-midi libre
Profitez de votre temps libre pour découvrir Saint-Jean-de-Luz à votre rythme
détente sur la plage
balade dans les ruelles du centre historique
shopping et produits régionaux
découverte des spécialités locales (gâteau basque, macarons, chocolats…)
.
Retour en fin d’après-midi.
Clôture de cette belle journée entre mer, détente et douceur de vivre.
.
Une journée détente et découverte, proposée par la SARL Dossat.
Réservez dès maintenant et laissez-vous séduire par Saint-Jean-de-Luz .
Tarifs par personne (prix dégressifs)
Base 20 personnes 99 €.
Base 30 personnes 90 €.
Base 40 personnes 80 €.
Base 50 personnes 70 €. .
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com
