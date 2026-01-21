Entre culture et shopping St Jean de Luz

CASTELNAU-MAGNOAC

Début : 2026-07-04 07:00:00

fin : 2026-07-04

Journée à Saint-Jean-de-Luz Détente et découverte sur la côte basque.

Offrez-vous une escapade iodée à Saint-Jean-de-Luz, entre mer, patrimoine et art de vivre basque. Une journée placée sous le signe de la détente, de la découverte et de la liberté.

Départs en autocar

7h00 Trie-sur-Baïse.

7h15 Castelnau-Magnoac.

7h40 Lannemezan.

Embarquement pour une visite en bateau de la baie de Saint-Jean-de-Luz.

Admirez depuis la mer les paysages authentiques de la côte basque, les criques, le port et les façades typiques de la baie de Saint-Jean-de-Luz.

Déjeuner gourmand

12h30 Déjeuner au restaurant dans une ambiance conviviale, pour savourer une cuisine locale aux accents du Pays Basque.

Après-midi libre

Profitez de votre temps libre pour découvrir Saint-Jean-de-Luz à votre rythme

détente sur la plage

balade dans les ruelles du centre historique

shopping et produits régionaux

découverte des spécialités locales (gâteau basque, macarons, chocolats…)

.

Retour en fin d’après-midi.

Clôture de cette belle journée entre mer, détente et douceur de vivre.

.

Une journée détente et découverte, proposée par la SARL Dossat.

Réservez dès maintenant et laissez-vous séduire par Saint-Jean-de-Luz .

Tarifs par personne (prix dégressifs)

Base 20 personnes 99 €.

Base 30 personnes 90 €.

Base 40 personnes 80 €.

Base 50 personnes 70 €. .

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com

English :

A day in Saint-Jean-de-Luz ? Relaxation and discovery on the Basque coast.

Treat yourself to an iodized getaway in Saint-Jean-de-Luz, between sea, heritage and Basque art of living. A day dedicated to relaxation, discovery and freedom.

Coach departures

7h00 ? Trie-sur-Baïse.

7h15 ? Castelnau-Magnoac.

7h40 ? Lannemezan.

Embark on a boat tour of the bay of Saint-Jean-de-Luz.

Admire from the sea the authentic landscapes of the Basque coast, the coves, the port and the typical facades of the bay of Saint-Jean-de-Luz.

Gourmet lunch

12h30 ? Enjoy lunch in a convivial restaurant, where you’ll savor local cuisine with a Basque accent.

Afternoon at leisure:

Take advantage of your free time to discover Saint-Jean-de-Luz at your own pace:

relax on the beach

stroll through the narrow streets of the historic center

shop for local produce

discover local specialties (Basque cake, macaroons, chocolates?)

.

Return late afternoon.

End of a wonderful day of sea, relaxation and good living.

.

A day of relaxation and discovery, proposed by SARL Dossat.

Book now and let yourself be seduced by Saint-Jean-de-Luz .

