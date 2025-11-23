Tour de France Castelnau-Magnoac
Tour de France Castelnau-Magnoac mercredi 8 juillet 2026.
Tour de France
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Le Tour de France passera à Castelnau-Magnoac et Trie-sur-Baïse.
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 18 12 99
English :
The Tour de France will pass through Castelnau-Magnoac and Trie-sur-Baïse.
German :
Die Tour de France wird durch Castelnau-Magnoac und Trie-sur-Baïse fahren.
Italiano :
Il Tour de France passerà per Castelnau-Magnoac e Trie-sur-Baïse.
Espanol :
El Tour de Francia pasará por Castelnau-Magnoac y Trie-sur-Baïse.
