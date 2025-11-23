Tour de France Castelnau-Magnoac

Tour de France Castelnau-Magnoac mercredi 8 juillet 2026.

Tour de France

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Le Tour de France passera à Castelnau-Magnoac et Trie-sur-Baïse.
  .

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 18 12 99 

English :

The Tour de France will pass through Castelnau-Magnoac and Trie-sur-Baïse.

German :

Die Tour de France wird durch Castelnau-Magnoac und Trie-sur-Baïse fahren.

Italiano :

Il Tour de France passerà per Castelnau-Magnoac e Trie-sur-Baïse.

Espanol :

El Tour de Francia pasará por Castelnau-Magnoac y Trie-sur-Baïse.

L’événement Tour de France Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2025-11-20 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65