Journée à Albi Immersion au cœur de la Cité épiscopale

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 07:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Partez à la découverte d’Albi lors d’une journée riche en émotions, en histoire et en patrimoine. Entre mémoire ouvrière et trésors classés à l’UNESCO, cette escapade vous dévoilera toute la beauté de la Ville Rouge.

Départs en autocar

7h00 Trie-sur-Baïse.

7h15 Castelnau-Magnoac.

7h40 Lannemezan.

Visite du Musée de la Mine, un lieu émouvant retraçant la vie quotidienne et le travail des mineurs au fond.

Déjeuner convivial

12h30 Déjeuner dans un restaurant albigeois pour déguster les spécialités locales dans une ambiance chaleureuse.

Après-midi Cité épiscopale classée UNESCO

Visite guidée de la Cité épiscopale d’Albi, joyau du patrimoine mondial.

Admirez la monumentale cathédrale Sainte-Cécile, chef-d’œuvre du gothique méridional, le majestueux palais de la Berbie, et flânez dans les ruelles historiques de la Ville Rouge.

Retour en fin d’après-midi.

Une journée culturelle et passionnante, proposée par la SARL Dossat.

Réservez dès maintenant et laissez-vous séduire par Albi, la Ville Rouge !

Tarifs par personne (prix dégressifs)

Base 20 personnes 105 €.

Base 30 personnes 87 €.

Base 40 personnes 77 €.

Base 50 personnes 72 €. .

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com

English :

Discover Albi on a day rich in emotion, history and heritage. From working-class memories to UNESCO-listed treasures, this escapade will reveal all the beauty of the Red City.

Coach departures

7h00 ? Trie-sur-Baïse.

7h15 ? Castelnau-Magnoac.

7h40 ? Lannemezan.

Visit to the Musée de la Mine, a moving place recounting the daily life and work of miners deep underground.

A convivial lunch:

12h30 ? Lunch in an Albigensian restaurant, where you can sample local specialities in a friendly atmosphere.

Afternoon: ? UNESCO-listed Episcopal city:

Guided tour of the Episcopal City of Albi, a world heritage gem.

Admire the monumental Sainte-Cécile Cathedral, a masterpiece of Southern Gothic architecture, the majestic Palais de la Berbie, and stroll through the historic streets of the Ville Rouge.

Return late afternoon.

An exciting, cultural day out, proposed by SARL Dossat.

Book now and let yourself be seduced by Albi, the Red City!

