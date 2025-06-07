Atelier enfants CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

Atelier enfants

CASTELNAU-MAGNOAC 7 Rue des écoles Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:30:00

fin : 2026-05-22 11:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Massages bébés de 0 à 12 mois avec Anaïs Gelle et l’EPE65.

Gratuit. .

CASTELNAU-MAGNOAC 7 Rue des écoles Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 06 59 afr.parentillages@orange.fr

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English :

Baby massages from 0 to 12 months with Anaïs Gelle and EPE65.

L’événement Atelier enfants Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65