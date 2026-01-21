Journée à Espelette Fête du piment

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 07:15:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Journée aux Fêtes d’Espelette Immersion au cœur du Pays Basque

Vivez une journée festive et conviviale au cœur de la célèbre Fête du Piment à Espelette !

Un rendez-vous incontournable pour découvrir les traditions basques, les saveurs locales et l’ambiance unique de ce village emblématique.

.

Départs en autocar

7h15 Trie-sur-Baïse.

7h30 Castelnau-Magnoac.

7h50 Lannemezan.

.

Journée libre aux Fêtes d’Espelette

.

Baladez-vous à votre rythme dans les rues animées du village, magnifiquement décorées de leurs célèbres guirlandes de piments rouges.

Profitez pleinement de cette journée emblématique

découverte des stands de producteurs locaux.

dégustation des spécialités basques.

animations folkloriques, concerts et spectacles.

artisanat et produits du terroir.

.

Une immersion totale dans l’ambiance chaleureuse et festive de la Fête du Piment d’Espelette, symbole du Pays Basque.

Retour en fin d’après-midi.

.

Une journée libre, festive et gourmande, proposée par la SARL Dossat, idéale pour vivre l’un des temps forts du Pays Basque.

Réservez dès maintenant et venez célébrer le piment à Espelette !

Tarifs par personne (prix dégressifs)

Base 20 personnes 60 €.

Base 30 personnes 40 €.

Base 40 personnes 30 €.

Base 50 personnes 25 €. .

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day at the Fêtes d?Espelette ? Immerse yourself in the heart of the Basque Country

Experience a festive and convivial day at the heart of the famous Espelette Chilli Festival!

A not-to-be-missed opportunity to discover Basque traditions, local flavors and the unique atmosphere of this emblematic village.

.

Coach departures

7h15 ? Trie-sur-Baïse.

7h30 ? Castelnau-Magnoac.

7h50 ? Lannemezan.

.

Free day at the Fêtes d?Espelette

.

Stroll at your own pace through the lively village streets, magnificently decorated with their famous garlands of red peppers.

Make the most of this emblematic day

discover the stalls of local producers.

tasting Basque specialities.

folk entertainment, concerts and shows.

crafts and local produce.

.

Immerse yourself in the warm and festive atmosphere of the Espelette Chilli Festival, the symbol of the Basque Country.

Return late afternoon.

.

A free, festive and gourmet day, proposed by SARL Dossat, ideal for experiencing one of the highlights of the Basque Country.

Book now and come celebrate pimento cheese in Espelette!

L’événement Journée à Espelette Fête du piment Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-01-21 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65