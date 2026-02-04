ART’R 2026 / « Ma joie comme tranchée » – Ktha compagnie Plateaux Sauvages Paris
ART'R 2026 / « Ma joie comme tranchée » – Ktha compagnie Plateaux Sauvages Paris mardi 2 juin 2026.
Ma joie comme tranchée c’est la douceur de nos présences comme base, comme socle, comme point de départ. Pour laisser monter la colère, la dire devant toi parce que j’ai bien le droit. Laisser échapper parce que c’est impossible à retenir, des salves, parce que ça fait du bien, parce qu’on en a besoin, parce qu’elles sont légitimes et que ça va peut-être nous sauver de ce qui vient, de les laisser sortir… C’est une pièce de théâtre pour 4 interprètes, 100 spectateurs ou spectatrices et de la fumée. Beaucoup de fumée. C’est protéger nos joies avec les dents s’il le faut. C’est comment on n’abandonne pas. On n’abandonnera pas.
Représentations
Du 2 au 4 juin à 20h
Les 5 et 6 juin à 19h et 22h
Réservation obligatoire sur communication@artr.fr
RDV aux Plateaux Sauvages
5 rue des Plâtrières, Paris 20e
La ktha est une compagnie de théâtre dont les spectacles se jouent dans des dispositifs placés dans la ville. Depuis ses débuts, elle développe une forme de théâtre dans laquelle les interprètes s’adressent aux spectateurs et spectatrices, en les regardant dans les yeux, directement, sans détour. Un théâtre intime et personnel, adressé, qui parle du monde contemporain immédiat, d’aujourd’hui, d’ici.
En partenariat avec Les Plateaux Sauvages
gratuit
Inscription obligatoire sur communication@artr.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières, Paris 20e 75020 Paris
