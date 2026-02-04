ART’R 2026 / « Ma joie comme tranchée » – Ktha compagnie Plateaux Sauvages Paris

Ma joie comme tranchée c’est la douceur de nos présences comme base, comme socle, comme point de départ. Pour laisser monter la colère, la dire devant toi parce que j’ai bien le droit. Laisser échapper parce que c’est impossible à retenir, des salves, parce que ça fait du bien, parce qu’on en a besoin, parce qu’elles sont légitimes et que ça va peut-être nous sauver de ce qui vient, de les laisser sortir… C’est une pièce de théâtre pour 4 interprètes, 100 spectateurs ou spectatrices et de la fumée. Beaucoup de fumée. C’est protéger nos joies avec les dents s’il le faut. C’est comment on n’abandonne pas. On n’abandonnera pas.

Représentations

Du 2 au 4 juin à 20h

Les 5 et 6 juin à 19h et 22h

Réservation obligatoire sur communication@artr.fr

RDV aux Plateaux Sauvages

5 rue des Plâtrières, Paris 20e

La ktha est une compagnie de théâtre dont les spectacles se jouent dans des dispositifs placés dans la ville. Depuis ses débuts, elle développe une forme de théâtre dans laquelle les interprètes s’adressent aux spectateurs et spectatrices, en les regardant dans les yeux, directement, sans détour. Un théâtre intime et personnel, adressé, qui parle du monde contemporain immédiat, d’aujourd’hui, d’ici.

ktha.org

En partenariat avec Les Plateaux Sauvages

Représentations « Ma joie comme tranchée », de la Ktha compagnie dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – Printemps 2026.

Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 06 juin 2026 :

vendredi, samedi

de 22h00 à 22h45

vendredi, samedi

de 19h00 à 19h45

Du mardi 02 juin 2026 au jeudi 04 juin 2026 :

mardi, mercredi, jeudi

de 20h00 à 20h45

gratuit

Inscription obligatoire sur communication@artr.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières, Paris 20e 75020 Paris

https://www.artr.fr/projetartr/ma-joie-comme-tranchee-2/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695



