Art’R et Onze Bouge, toujours 2026 / « Playback FM Vol.2 (les médias, vous et moi) » – Les Productions Pour Que Tu M’aimes Mairie du 11e arrondissement PARIS

« Quel souvenir médiatique a marqué ta vie ? ». Avec cette question comme point de départ, l’équipe a collecté les témoignages d’un large public francophone, volontaire et anonyme. Les réponses convoquent des souvenirs aussi variés que les participants.es aux interviews. Radio, télévision, presse, film, jeux vidéo…. À partir d’un montage sonore original des interviews, réincarnées sur scène dans un playback millimétré, la compagnie creuse comment les médias nous apprennent (trop bien) à parler ?

Représentation

Le vendredi 22 mai à 19h15

Cour de la Mairie du 11e arrondissement

12 place Léon Blum Sur réservation obligatoire sur communication@artr.fr

Les Productions Pour Que Tu M’aimes sont nées sous l’impulsion d’un créateur artistique, d’une administratrice et d’une artiste photographe. PQTM se concentre en premier lieu autour des créations artistiques de Valentin Dilas.

Instagram : @pqtm_productions

Représentations « Playback FM Vol.2 (les médias, vous et moi) « , de la compagnie PQTM dans le cadre de la saison printemps d’Art’R et des préludes du festival Onze Bouge, toujours !

Le vendredi 22 mai 2026

de 19h15 à 20h15

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

https://www.artr.fr/projetartr/playback-fm-volume-2-les-medias-vous-et-moi/ communication@artr.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695



