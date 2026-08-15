Arts au fil des Rouvières Quartier des Arliauds Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Arts au fil des Rouvières

Quartier des Arliauds Maison de la Renaissance rue des prisons Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Neuf jardins, trente-huit artistes Dieulefit ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine

Les 19 et 20 septembre 2026, le temps d’un week-end, les jardins habituellement fermés au public des Rouvières et des Arliauds s’ouvriront à tous.

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Quartier des Arliauds Maison de la Renaissance rue des prisons Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes registhienard@gmail.com

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English :

Nine gardens, thirty-eight artists: Dieulefit opens its doors for Heritage Days

On September 19 and 20, 2026, for one weekend, the gardens of Les Rouvières and Les Arliauds—which are usually closed to the public—will be open to everyone.

L’événement Arts au fil des Rouvières Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux