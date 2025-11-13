Arts et Facs Théâtre de la ville Valence
Arts et Facs Théâtre de la ville Valence jeudi 16 avril 2026.
Arts et Facs
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-17 20:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Le festival de la création étudiante fête ses 25 ans !
.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The student creation festival celebrates its 25th anniversary!
L’événement Arts et Facs Valence a été mis à jour le 2025-11-13 par Valence Romans Tourisme