Arts et Facs Théâtre de la ville Valence

Arts et Facs

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Début : 2026-04-16 20:30:00

fin : 2026-04-17 20:30:00

2026-04-16

Le festival de la création étudiante fête ses 25 ans !

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

The student creation festival celebrates its 25th anniversary!

