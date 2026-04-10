Arts et Festins du Monde Gardanne

Gardanne

Arts et Festins du Monde

Du vendredi 26 au samedi 27 juin 2026.

Vendredi dès 19h

Samedi dès 18h. Du Bd Carnot au Cours de la République Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Arts et Festins du Monde est une manifestation culturelle qui présente toute la richesse de notre monde à travers l’artisanat, la restauration et les spectacles. Cette 26e édition vous réservera bien des surprises.

Comme chaque année, une trentaine d’artisans et d’associations solidaires présenteront leur savoir-faire, leurs prodits et leurs projets, et près de 50 restaurateurs vous feront découvrir leurs spécialités internationales.



Plus de 1000 places assises et un espace lounge vous attendent pour profiter pleinement des animations et des nombreux plats proposés.



Spectacles, concerts, sur scène ou en déambulation sont programmés durant ces deux jours.



✨ Au programme✨



Vendredi 26 juin



19h Brass Koulè en déambulation

De l’espace artisanat Bd Carnot jusqu’au Cours de la République, retrouvez cet orchestre créole né à Marseille en 2014 de la rencontre de musiciens amoureux de la musique antillaise. En plus certains jouent à domicile alors… Parce que la biguine n’est pas un salon de coiffure, que le merengue ne se mange pas, que le son n’est pas qu’une céréale, que le calypso n’est pas seulement le nom d’une boîte de nuit et que le kompa n’est pas uniquement un instrument à visée géométrique, n’hésitez pas à chalouper gaiement !



20h ZABABA espace lounge, Cours de la République

Productions, instruments à vents, percussions et microphone sont les outils utilisés pour recréer les rythmes du monde qu’il rencontre, entre orient et occident. Ce street artiste chanteur et musicien marseillais joue un live mi analogique mi numérique accompagné de ses inséparables instruments ainsi que de sa voix qui lui est propre.



21h30 Mariachi CoraSon sur scène

Le mariachi CoraSon de Mexico vous fera partager cette passion pour la culture mexicaine. Venez découvrir le Huapango, le son Jarocho et bien sûr, le son Jaliscience ainsi que les traditionnelles airs de musique de la Révolution et quelques innombrables Boléros qui vous invitent à un dépaysement total, dans la pure tradition.



Samedi 27 juin



18h Frangins Electroguinguette, espace artisanat

Mélodies populaires, airs de danse, improvisations survoltées, chansons intimistes ou enragées, Frangins Electroguinguette est un brin d’humanité qui se savoure sourire aux lèvres et verre à la main. Les histoires musicales des Frangins rappellent à chacun un petit bout de chemin, un coin de paradis, une pluie de grenouilles, un parfum de bout du monde.



19h Ukulélé in Marseille, espace lounge

Ici à Gardanne, le Grand ensemble de Ukulélé marseillais va vous faire partager son envie de gratouillerlélé. Instrument à cordes pincées, facilement reconnaissable par sa taille compacte et son timbre joyeux, le ukulélé est un des symboles de la culture hawaïenne. Aujourd’hui, il occupe une place de choix dans de nombreux styles musicaux et séduit les musiciens de tous niveaux



20h Sunu Africa, sur scène

Association de promotion de la culture africaine créée en 2010 à Gardanne, danseurs, danseuses et percussionnistes vont vous transporter en deux temps trois mouvements au Sénégal. Si le sabar ne vous dit pas grand-chose, il est peut-être temps d’en apprendre un peu plus et pourquoi pas vous laisser entraîner sur ces rythmes percutants !



22h Orchestre national du Cholao sur scène

L’orchestre joue le répertoire national du Cholao une musique très dansante inspirée des musiques brésiliennes, angolaises et caribéennes. Il s’inspire des Merengués psychédéliques, des Sembas et des Biguines pour composer son répertoire national, aux mélodies entêtantes et aux rythmes carnavalesques. La musique du Cholao est empreinte de la mélancolie heureuse des grands jours de fête.



Renseignements auprès du service Culture/Vie associative au 04 42 65 77 00. .

Du Bd Carnot au Cours de la République Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00

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English :

Arts et Festins du Monde is a cultural event that showcases the richness of our world through crafts, food and entertainment. This 26th edition will be full of surprises.

L’événement Arts et Festins du Monde Gardanne a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Gardanne