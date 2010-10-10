Visite guidée théâtralisée Gardanne 1906 Office de tourisme de Gardanne Gardanne
Visite guidée théâtralisée Gardanne 1906 Office de tourisme de Gardanne Gardanne lundi 8 juin 2026.
Gardanne
Visite guidée théâtralisée Gardanne 1906
Lundi 8 juin 2026 de 10h à 11h.
Du 22/06 au 29/06/2026 le lundi de 10h à 11h.
Du 06/07 au 20/07/2026 le lundi de 10h à 11h.
Lundi 3 août 2026 de 10h à 11h. Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 10:00:00
fin : 2026-06-08 11:00:00
Date(s) :
2026-06-08 2026-06-22 2026-07-06 2026-08-03
L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite guidée théâtralisée “En promenade avec Henriette et Baptistine à Gardanne”
Mesdames et Messieurs, laissez-vous guider dans le temps et redécouvrez Gardanne au début du XXème siècle !
Comme le journal Le Mémorial d’Aix l’écrit en 1903, là, en effet, se rencontrent, heureusement mêlés, les plaisirs de la ville et les charmes de la campagne, le mouvement prodigieux de la cité ouvrière et le calme reposant du petit village tout baigné de soleil . Henriette revient dans la ville où elle a grandi pour assister au mariage de la sœur de sa cousine chérie et c’est tout un monde qui renaît sous vos yeux…Au travers des causeries entre Henriette et Baptistine, comme une chronique d’antan, venez explorer l’histoire de Gardanne ! Du rire aux larmes à la Belle Epoque !
Visite à pied A partir de 8 ans
RÉSERVATION OBLIGATOIRE au préalable (5 personnes minimum) à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne (jusqu’au vendredi 17h) ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/ .
Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Gardanne’s tourist office is offering a theatrical guided tour of the town: A walk with Henriette and Baptistine in Gardanne?
L’événement Visite guidée théâtralisée Gardanne 1906 Gardanne a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Gardanne
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