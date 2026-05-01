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Visite de Alcrys Indus’3Days Alcrys Gardanne

Visite de Alcrys Indus’3Days Alcrys Gardanne mardi 19 mai 2026.

Lieu : Alcrys

Adresse : 26, avenue d'Arménie ZA Bompertuis

Ville : 13120 Gardanne

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Gardanne

Visite de Alcrys Indus’3Days

Mardi 19 mai 2026 de 10h30 à 12h.

Mardi 2 juin 2026 de 10h30 à 12h. Alcrys 26, avenue d’Arménie ZA Bompertuis Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:30:00
fin : 2026-06-02 12:00:00

Date(s) :
2026-05-19 2026-06-02

Conception et fabrication d’équipement de haute technologie mécanique industrielle. Brevets mondiaux.
À découvrir pendant la visite
Atelier de fabrication et de tests

OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H
RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE   .

Alcrys 26, avenue d’Arménie ZA Bompertuis Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@tourisme-gardanne.fr

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English :

Design and manufacture of high-tech industrial mechanical equipment. Worldwide patents.

L’événement Visite de Alcrys Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne

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