Visite de Alcrys Indus’3Days Alcrys Gardanne
Visite de Alcrys Indus’3Days Alcrys Gardanne mardi 19 mai 2026.
Gardanne
Visite de Alcrys Indus’3Days
Mardi 19 mai 2026 de 10h30 à 12h.
Mardi 2 juin 2026 de 10h30 à 12h. Alcrys 26, avenue d’Arménie ZA Bompertuis Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:30:00
fin : 2026-06-02 12:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-06-02
Conception et fabrication d’équipement de haute technologie mécanique industrielle. Brevets mondiaux.
À découvrir pendant la visite
Atelier de fabrication et de tests
OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H
RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE .
Alcrys 26, avenue d’Arménie ZA Bompertuis Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr
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English :
Design and manufacture of high-tech industrial mechanical equipment. Worldwide patents.
L’événement Visite de Alcrys Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne
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