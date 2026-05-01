Visite de Aramine Indus’3Days Aramine Gardanne
Visite de Aramine Indus’3Days Aramine Gardanne mercredi 20 mai 2026.
Gardanne
Visite de Aramine Indus’3Days
Mercredi 20 mai 2026 de 14h à 15h. Aramine 3555, bretelle de la Plaine Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Aramine conçoit et fabrique des machines exportées dans les mines souterraines du monde entier, mais également des engins reconditionnés.
À découvrir pendant la visite
Découvrez l’histoire du groupe familial Aramine, et le travail de ses équipes de techniciens et mécaniciens pour assembler des machines destinées aux mines souterraines, innovantes et plus respectueuses de l’environnement.
3555, bretelle de la Plaine, 13120 Gardanne. (parking gratuit sur place)
OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H
RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE .
Aramine 3555, bretelle de la Plaine Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Aramine designs and manufactures machines that are exported to underground mines all over the world, as well as reconditioned machines.
L’événement Visite de Aramine Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne
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