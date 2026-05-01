Fête de la nature Gardanne
Fête de la nature Gardanne mercredi 20 mai 2026.
Gardanne
Fête de la nature
Du mercredi 20 au samedi 23 mai 2026. Potager de Gaïa et Parc agroecologique Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-20
Proposée par la métropole et organisée par l’association des ateliers de Gaïa en partenariat avec la ville de Gardanne, la fête de la nature aborde différentes thématiques liées à l’environnement et à la transition écologique.
Ces événements sont gratuits mais avec sur inscription obligatoire.
Retrouvez l’ensemble de la programmation et les inscriptions sur https://www.helloasso.com/associations/les-ateliers-de-gaia .
Potager de Gaïa et Parc agroecologique Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Proposed by the metropolis and organized by the association des ateliers de Gaïa in partnership with the town of Gardanne, the Fête de la Nature addresses various themes linked to the environment and the ecological transition.
L’événement Fête de la nature Gardanne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Gardanne
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