Gardanne

Visite exploitation agricole lycée Aix Valabre Marseille Campus Nature Provence Indus’3Days

Mercredi 20 mai 2026 de 15h30 à 17h. 1015 chemin du moulin du Fort Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:30:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez découvrir les vignes, la cave, ainsi que le nouveau magasin de vins et de produits fermiers les saveurs de Valabre .

Ces installations se situent au lycée agricole de Valabre à Gardanne. Elles sont des outils pédagogiques mais aussi de production et de commercialisation.



À découvrir pendant la visite

– Les vins et différents cépages, le mode de production biologique

– Cave de vinification, son matériel performant et sa cuverie

– Visite du nouveau magasin de produits fermiers les saveurs de Valabre et dégustation





Rdv sur place 10mn avant Parking du magasin les Saveurs de Valabre 1015 chemin du moulin du fort 13120 Gardanne.



OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H

RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE .

1015 chemin du moulin du Fort Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr

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English :

Come and discover the vineyards, the cellar and the new wine and farm produce store les saveurs de Valabre .

L’événement Visite exploitation agricole lycée Aix Valabre Marseille Campus Nature Provence Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne