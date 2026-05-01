Visite Ferme Les Poules Provençales Indus’3Days Parc Agroécologique Gardanne

Gardanne

Visite Ferme Les Poules Provençales Indus’3Days

Mercredi 20 mai 2026 de 14h30 à 16h.

Samedi 23 mai 2026 de 14h30 à 16h. Parc Agroécologique 1051, chemin de Rambert Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-23

Ferme avicole nichée au cœur de la verdure et qui compte plus de 700 poules pondeuses bio.

Petit verger mis en place en 2025. La ferme existe depuis 2021 et évolue chaque année.

À découvrir pendant la visite

Le fonctionnement d’une ferme avicole, ses normes et obligations.



Rdv sur place à 10 mn avant quartier Rambert, Parc Agroécologique, 13120 Gardanne



Sandrine vous accueille toute l’année sur son stand pour la vente de ses œ , tous les vendredis et dimanches sur le marché de Gardanne (le dimanche sur le Le Carré paysan de Gardanne en haut du cours), et le samedi sur le Le Marché Paysan de la Gavotte.



OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H

RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE .

Parc Agroécologique 1051, chemin de Rambert Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr

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English :

Poultry farm nestled in the heart of greenery, with over 700 organic laying hens.

Small orchard established in 2025. The farm has been in existence since 2021 and is evolving every year.

L’événement Visite Ferme Les Poules Provençales Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne