Visite guidée Promenade Cezanne à Gardanne Office de tourisme de Gardanne Gardanne

Visite guidée Promenade Cezanne à Gardanne

L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite guidée et commentée de la Promenade Cezanne.

Partez en promenade avec votre guide sur le sentier de la Colline des Frères et dans les rues de Gardanne, à la rencontre de Paul Cezanne, qui y habita en famille en 1885 et 1886.

Au travers des reproductions de ses œuvres in situ et d’anecdotes, redécouvrez l’homme et l’artiste, qui écrivait depuis le village qu’il y aurait des trésors à emporter de ce pays-ci .



INFOS PRATIQUES



✔️ Visite à pied

✔️ Départ de l’office de tourisme de Gardanne

✔️ Parcours non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes

✔️ Port de chaussures de marche recommandé

✔️ Animaux non autorisés

✔️ À partir de 8 ans

✔️ Langue en français



RÉSERVATION OBLIGATOIRE jusqu’au mercredi 17h, veille de la visite (5 personnes minimum) à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/ .

Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Gardanne’s tourist office offers a guided tour of the Promenade Cezanne.

