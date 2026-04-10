Gardanne

Fête du vélo Gardanne

Samedi 6 juin 2026 de 14h à 18h. Cours de la République Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

A Gardanne, c’est la fête du vélo sur le Cours de la République le samedi 6 juin de 14h à 18h.

Organiser une fête autour du vélo, c’est l’occasion pour la ville de Gardanne et ses partenaires, d’encourager la pratique et découvrir ou redécouvrir, de façon ludique et pétillante, tous les avantages de la bicyclette.



Bon pour la planète, bon pour la santé il permet d’allier l’utile à l’agréable.

Un événement qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la cause municipale 2026 L’environnement.





Au programme



➡️ Atelier Kart à pédales, animé par l’ADAVA

➡️ Atelier réparation de vélo, animé par l’ADAVA

➡️ Atelier Circuit Vélo animé par l’ADAVA

➡️ Atelier Sécurité routière, animé par la police municipale

➡️ Initiation au BMX avec des modules de skatepark mobiles, animée par l’association AMSCAS

➡️ Initiation à la draisienne, animée par l’association AMSCAS

➡️ Atelier Vélo Smoothie animé par le Colibri .

Cours de la République Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In Gardanne, there’s a bike festival on the Cours de la République on Saturday June 6 from 2pm to 6pm.

L’événement Fête du vélo Gardanne Gardanne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Gardanne