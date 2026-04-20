Journée en immersion L’alimentation durable Indus’3Days RDV Cuisine Centrale de Gardanne Gardanne

Gardanne

Journée en immersion L’alimentation durable Indus’3Days

Mercredi 27 mai 2026 de 8h30 à 16h. RDV Cuisine Centrale de Gardanne 100 chemin de l’Oratoire de Bouc Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 08:30:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Le Parc agro écologique se trouve sur un terrain de 40 ha en zone classée Naturelle et Agricole. La Ville de Gardanne, propriétaire des lieux, y a développé un projet en agroécologie de cultures maraîchères Bio, afin d’alimenter la restauration collective

La journée débute par la visite de la cuisine centrale et la préparation des repas pour la restauration collective. Vous poursuivrez la journée en empruntant le sentier d’eco balade depuis le parking de l’écomusée de la forêt jusqu’au parc agro écologique de Barême où se situe la ferme maraîchère municipale.

Tout le long de ce chemin en forêt, vous observerez la flore méditerranéenne et les traces de nos animaux des collines.

Viendra le temps de partager un pique nique tiré du sac puis de visiter la ferme municipale, les productions maraîchères et l’élevage de poules pondeuses.



À découvrir pendant la visite

– Visite de la cuisine centrale et la préparation des repas

– Ecobalade et découverte de la biodiversité

– Pique-nique tiré du sac

– Visite du parc agro écologique et sa production maraîchère en agriculture biologique

– Visite de la ferme Les Poules Provençales



RDV à 8h30 à la cuisine centrale de Gardanne 100 Chemin de l’Oratoire de Bouc, 13120 Gardanne. Après la visite de la cuisine centrale, il faudra se rendre à quelques kilomètres au parking de l’écomusée pour poursuivre la journée Retour au parking vers 16h.



RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou sur en ligne sur www.indus3days.fr

OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H .

RDV Cuisine Centrale de Gardanne 100 chemin de l’Oratoire de Bouc Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr

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English :

The Agro-Ecological Park is located on a 40-hectare site in an area classified as natural and agricultural. The town of Gardanne, owner of the site, has developed an agroecological project of organic market gardening to supply the local catering industry

L’événement Journée en immersion L’alimentation durable Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne