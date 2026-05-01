Spectacle de danse Yonah et Chaïm Halle Léo Ferré Gardanne

Gardanne

Spectacle de danse Yonah et Chaïm

Mercredi 27 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Halle Léo Ferré 76, avenue du 8 mai 1945 Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:30:00

fin : 2026-05-27 22:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Création de Christine Colombani, Compagnie Acontretemps, pour la Fondation du camps des Milles en 2024, interprétée par 12 danseurs.

Tout commence par le mariage de Yonah et Chaïm, jeunes gens follement amoureux. Rien ne doit contrarier la joie de fêter cette union ! Ils dansent, chantent, rient ! Un moment suspendu de bienveillance et de bonheur partagés.

Dehors les choses bougent, certains s’agitent quand d’autres se font discrets, on entend des discours dérangeants, les tensions montent… Le camp de déportation va les séparer alors que ventre de Yonah s’arrondit…

Au cours de cette soirée, qui marque l’ouverture du mois des galas, les associations de danse locales proposeront quelques tableaux qui permettront au public de découvrir la diversité et la qualité du travail mené tout au long de l’année.



Réservation service Culture et Vie associative MVA, halle Léo Ferré, Av. du 8 Mai 1945 13120 Gardanne tél. 04 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr .

Halle Léo Ferré 76, avenue du 8 mai 1945 Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr

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English :

Creation by Christine Colombani, Compagnie Acontretemps, for the Fondation du camp des Milles in 2024, performed by 12 dancers.

L’événement Spectacle de danse Yonah et Chaïm Gardanne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Gardanne