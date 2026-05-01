Visite de la Tuilerie Bossy Indus’3Days Tuilerie Bossy Gardanne
Visite de la Tuilerie Bossy Indus’3Days Tuilerie Bossy Gardanne jeudi 28 mai 2026.
Gardanne
Visite de la Tuilerie Bossy Indus’3Days
Jeudi 28 mai 2026 de 14h à 16h. Tuilerie Bossy 1285, chemin du Moulin du Fort Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-05-28 16:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Une ancienne tuilerie du XIXe siècle transformée en un centre de métiers d’art où travaillent maintenant une vingtaine d’artisans. Vous les verrez dans leur environnement de travail, qu’ils vous feront découvrir.
À découvrir pendant la visite
Présentation historique du lieu ( salle des anciens fours) ; découverte des quelques ateliers
Inscriptions obligatoires en ligne sur indus3days.fr ou à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne.
AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE
OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H .
Tuilerie Bossy 1285, chemin du Moulin du Fort Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A former 19th-century tile factory has been transformed into an arts and crafts center, where some twenty craftspeople now work. You’ll see them in their working environment, which they’ll share with you.
L’événement Visite de la Tuilerie Bossy Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne
À voir aussi à Gardanne (Bouches-du-Rhône)
- Indus’3Days Office de Tourisme de Gardanne Gardanne 18 mai 2026
- Visite de Alcrys Indus’3Days Alcrys Gardanne 19 mai 2026
- Visite de Aramine Indus’3Days Aramine Gardanne 20 mai 2026
- Visite Ferme Les Poules Provençales Indus’3Days Parc Agroécologique Gardanne 20 mai 2026
- Visite exploitation agricole lycée Aix Valabre Marseille Campus Nature Provence Indus’3Days Gardanne 20 mai 2026