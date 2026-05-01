Visite de la Tuilerie Bossy Indus’3Days Tuilerie Bossy Gardanne

Gardanne

Visite de la Tuilerie Bossy Indus’3Days

Jeudi 28 mai 2026 de 14h à 16h. Tuilerie Bossy 1285, chemin du Moulin du Fort Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-28 16:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Une ancienne tuilerie du XIXe siècle transformée en un centre de métiers d’art où travaillent maintenant une vingtaine d’artisans. Vous les verrez dans leur environnement de travail, qu’ils vous feront découvrir.

À découvrir pendant la visite

Présentation historique du lieu ( salle des anciens fours) ; découverte des quelques ateliers



Inscriptions obligatoires en ligne sur indus3days.fr ou à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne.

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE



OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H .

Tuilerie Bossy 1285, chemin du Moulin du Fort Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A former 19th-century tile factory has been transformed into an arts and crafts center, where some twenty craftspeople now work. You’ll see them in their working environment, which they’ll share with you.

L’événement Visite de la Tuilerie Bossy Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne