Visite de la Centrale de Provence GazelEnergie Indus’3Days avenue Léo Lagrange Gardanne
Visite de la Centrale de Provence GazelEnergie Indus’3Days avenue Léo Lagrange Gardanne mercredi 27 mai 2026.
Gardanne
Visite de la Centrale de Provence GazelEnergie Indus’3Days
Mercredi 27 mai 2026 de 14h à 17h.
Vendredi 29 mai 2026 de 9h à 12h. avenue Léo Lagrange Visite en bus départ Parking Savine Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:00:00
fin : 2026-05-29 12:00:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-29
Depuis plus de 60 ans la Centrale de Provence se réinvente. L’ancienne centrale thermique est devenue une centrale biomasse. Elle produite de l’électricité renouvelable et alimente près de 125 000 foyers.
Visite du site en mini-bus du site, la salle des commandes. Echanges avec les salariés.
RDv 10mn avant au parking Savine avenue Léo Lagrange à Gardanne
OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H
RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE .
avenue Léo Lagrange Visite en bus départ Parking Savine Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
For over 60 years, the Centrale de Provence has been reinventing itself. The former thermal power plant has become a biomass power plant. It produces renewable electricity and supplies nearly 125,000 homes.
L’événement Visite de la Centrale de Provence GazelEnergie Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne
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