Family Day à l’écomusée Écomusée de la Forêt Gardanne

Family Day à l’écomusée

Dimanche 15 février 2026 de 10h à 17h. Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne Bouches-du-Rhône

Après plus d’un mois de fermeture (et de travaux, et de peinture), l’écomusée réouvre enfin ses portes le Dimanche 15 Février. Venez célébrer cette journée avec de nombreuses animations.

Au programme

Spectacle de magie à 15h pour émerveiller petits et grands

Atelier DIY “fabrique ton propre insecte”

Maquillage pour enfants

Ouverture de notre nouvelle exposition Seuil

Food truck Zouzou Croques



Une sortie en famille à ne surtout pas manquer !



Informations au 04.42.65.42.10

Réservations https://www.helloasso.com/associations/institut-pour-la-valoristasion-et-la-protection-de-la-foret-mediterraneene/evenements/family-day .

Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 42 10

English :

After more than a month of closure (and work, and painting), the ecomuseum is finally reopening its doors on Sunday February 15. Come and celebrate the day with a wide range of activities.

